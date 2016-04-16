Виллаш-Боаш: «Проблемы в первом тайме были связаны с ничьей ЦСКА и «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

«В первом тайме были определенные проблемы с концентрацией. Возможно, это связано с ничьей в матче ЦСКА и «Локомотива». В этом смысле где-то перегорели.

Во втором тайме постарались успокоиться. У нас собраны сильные игроки, которые одержали четыре победы подряд. Им нужно было делать то, что умеют делать.

Успокоились и смогли добиться невероятного результата. Все действовали очень хорошо, включая тех, кто вышел на замену», – сказал Виллаш-Боаш.