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    Виллаш-Боаш: «Проблемы в первом тайме были связаны с ничьей ЦСКА и «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2).

    «В первом тайме были определенные проблемы с концентрацией. Возможно, это связано с ничьей в матче ЦСКА и «Локомотива». В этом смысле где-то перегорели.

    Во втором тайме постарались успокоиться. У нас собраны сильные игроки, которые одержали четыре победы подряд. Им нужно было делать то, что умеют делать.

    Успокоились и смогли добиться невероятного результата. Все действовали очень хорошо, включая тех, кто вышел на замену», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 21:42
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