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    Аленичев: «После второго гола «Зенита» у «Спартака» сломалась игра»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно уступили «Зениту» (2:5).

    «В первом тайме «Спартак» играл неплохо, мог развить преимущество. Гол «Зенита» в начале второго тайма стал ключевым, после чего у нас сломалась игра. Мы не ожидали такого развития событий. План на игру? Хотели, чтобы три наших полузащитника отнимали мячи в центре и отправляли в зону атаки», – сказал Аленичев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2016 21:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 апреля 2016, 14:02

      При сломанной игре сломали еще Данни и Маурисио.

      -2
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 апреля 2016, 06:36

      Игра сломалась лет 15 назад...

      -2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 апреля 2016, 06:13

      а была ли игра

      -2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 02:07

      Спартак не плохо смотрелся двадцать минут но матч длится 90 минут с небольшим,а чем Макеев даже не знал

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2016, 23:30

      Хороший план, но Спартак такой хрупкий.

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 апреля 2016, 22:22

      просто надо спартаку поменьше думать о лиге чемпионов..а побольше о чем то другом...взять например актера кокорина.... удачно совмещает 2 профессии...и не думает о каких то кубках..

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 апреля 2016, 22:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак лет так 6 назад ещё сломался)))Но,болельщики поросят не согласны,только с чем они спорят то?Мясо в ЛЕ даже не попадает,В ЛЕ играет какой то Краснодар,придумали веру во что то,но пока сами так и не поняли,во что)

      -4
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      Рейтинг: +368

      mik1954 16 апреля 2016, 22:07

      При чем здесь второй гол, просто мясо слабее, отсюда и результат....

      -2
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 апреля 2016, 22:01

      Дмитрий мы Вас очень уважаем, как игрока и человека. Но может уже хватит отговорок. Болельщики Спартака достойны уважения. Нас достал этот каламбур. Как к тренеру у нас очень много вопросов, ОЧЕНЬ. Вообще не понятно чем вы занимаетесь на тренировках. И почему так плохо провели трансферную политику. Явно, было что Мельгарехо не заиграет. И почему не был решен вопрос с центральным защитником ??? Играет один Боккетти, ОДИН, Гранат вечно спит. Хватит отговорок, мы хотим видеть положительный РЕЗУЛЬТАТ !!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > VVM1964 17 апреля 2016, 12:50

      У него есть амбиции и самопиар. Ничего больше у него нет. Тренер - днище. Если в следующем туре застрахуем себя от вылета - уже хорошо и надо нанять профессионала.

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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > mgordeev 17 апреля 2016, 14:15

      А какой тренер для Спартака не "днище", если каждому давать поработать один, а то и меньше сезона. Сколько уже тренеров поменялось последние 5-6 лет? И все не смогли ничего сделать. Я думаю потому, что мало давали поработать с командой. (хотя бы 2 сезона)

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      Рейтинг: +6297

      порт 16 апреля 2016, 21:59

      Да и спортак давно уже весь переломан.

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