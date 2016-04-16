Аленичев: «После второго гола «Зенита» у «Спартака» сломалась игра»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно уступили «Зениту» (2:5).

«В первом тайме «Спартак» играл неплохо, мог развить преимущество. Гол «Зенита» в начале второго тайма стал ключевым, после чего у нас сломалась игра. Мы не ожидали такого развития событий. План на игру? Хотели, чтобы три наших полузащитника отнимали мячи в центре и отправляли в зону атаки», – сказал Аленичев.