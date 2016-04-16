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    Бабаев: «Ничья с «Локомотивом» – заслуга Оланаре»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) поделился мнением об игре нападающего армейцев Аароне Оланаре, который в данной встрече забил свой дебютный гол за московскую команду.

    – Оланаре забил первый гол. Как оцените его прогресс?

    – Считаю, что он очень полезно сыграл для команды. Причем речь идет не только о забитом мяче. Оланаре постоянно цеплялся за мяч, навязывал защитникам борьбу, измотал их. И во многом то, что нам в концовке удался такой ударный отрезок, – это его заслуга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 20:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 17 апреля 2016, 05:32

      да по сути один момент где не успел старче там и пропустили.....а так сколько раз в стойку ворот попали и так моменты были....но радует, что всё же лвс пытается играть разнообразно и всё же сработал план последнии 20 минут цска просто топтал локо...

      1
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 16 апреля 2016, 21:33

      Не дожали в концовочке

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 апреля 2016, 21:18

      Молодец. Так держать, Аарон!

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