Ван Гаал: «Руни не играл, я его заменил, а он разозлился на меня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал объяснил свои замены в матче 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

«Я хотел заменить Рэшфорда, потому что он сыграл в 12 последних матчах. Но он был очень хорошо настроен и сказал, что готов играть.

Последние 15 минут очень важны, так что я все же заменил его. То же самое касается и Руни, потому что он не играл. Он разозлился на меня, поскольку хотел остаться на поле, но во втором тайме он чаще терял мяч. В первом он был хорош», – сказал ван Гаал.