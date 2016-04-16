Звезда рестлинга пригласил Руни на ринг

Звезда WWE Шеймус в преддверии рестлинг-шоу в Манчестере позвал на ринг форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Напомним, в ноябре прошлого года игрок «красных дьяволов», присутствовавший на рестлинг-шоу, отправил в нокдаун партнера Шеймуса Стюарта Беннетта, отвесив тому пощечину. Отметим, что Руни является большим фанатом бокса и единоборств.

«Я тебе так скажу, Руни, на ринге ты не имел бы ни одного шанса. Забудь о Уэйде Барретте, он чересчур мягкий. Хочешь кое-чего пожестче? Тебе хочется драться по-настоящему? Приходи на ринг в Манчестере, я буду там к твоим услугам в любое время», – сказал Шеймус.