«Челси» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за Маркиньоса

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены побороться за защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Парижане рассчитывают выручить от продажи игрока порядка 50-ти миллионов евро, кроме того, они не против, чтобы в сделку были включены некоторые игроки «красных дьяволов» или синих.

В качестве «разменной монеты» со стороны манкунианцев может выступить Мемфис Депай, а со стороны лондонского клуба – Оскар или Диего Коста.

Ранее СМИ сообщили, что Маркиньос уже согласовал контракт с «Барселоной».