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    Ахмедов не планирует покидать «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов не собирается менять команду в ближайшее время.

    – Вы один из лидеров «Краснодара» и сборной Узбекистана. Наверняка к вам есть интерес со стороны других клубов.

    – Пока у меня действующий контракт с “Краснодаром”, даже не рассматриваю предложения.

    – Они были?

    – Да, но меня это не интересовало.

    – В декабре вы продлили контракт с клубом до 2019 года. Хотите надолго остаться в «Краснодаре»?

    – Конечно. Когда постоянно играешь, всюду хорошо. Если буду продолжать играть и помогать команде, останусь надолго. Кроме того, в “Краснодаре” все относятся профессионально к своему делу. Абсолютно все: футболисты, тренеры, работники. Мне это очень нравится.

    В текущем сезоне хавбек провел в составе «быков» 22 матча, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 16 апреля 2016, 09:52

      Лучший в Краснодаре !!!

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