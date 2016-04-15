Соуза не станет тренером «Зенита»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза останется на своем посту еще как минимум на один сезон.

Сообщается, что почетный президент итальянского клуба Андреа Делла Валле провел с Соузой переговоры, в ходе которых ему удалось убедить специалиста отработать у руля «Фиорентины» еще один сезон. Ожидается, что сам Соуза объявит о продлении сотрудничества на ближайшей пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидатурой Соузы интересуются «Зенит» и «Динамо».