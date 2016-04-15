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    Соуза не станет тренером «Зенита»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза останется на своем посту еще как минимум на один сезон.

    Сообщается, что почетный президент итальянского клуба Андреа Делла Валле провел с Соузой переговоры, в ходе которых ему удалось убедить специалиста отработать у руля «Фиорентины» еще один сезон. Ожидается, что сам Соуза объявит о продлении сотрудничества на ближайшей пресс-конференции.

    Напомним, ранее сообщалось, что кандидатурой Соузы интересуются «Зенит» и «Динамо».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    15.04.2016 19:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 апреля 2016, 12:00

      правильно,зачем ему идти в болото-честь и репутация дороже денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 апреля 2016, 10:23

      зенит не станет чемпионом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 апреля 2016, 00:32

      ладушки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 16 апреля 2016, 00:25

      ну и хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 апреля 2016, 00:08

      Пусть еще потренируется на фиалках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 15 апреля 2016, 23:01

      будет ПИлИГРИНИ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 15 апреля 2016, 22:35

      Правильно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 апреля 2016, 21:12

      ну и хорошо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 15 апреля 2016, 20:36

      Ну мы его и не ждали.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 апреля 2016, 20:22

      ну и ладно

      3
      Ответить
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