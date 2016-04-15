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  • Чугайнов: «Если «Локомотив» проиграет ЦСКА, то потеряет шансы на чемпионство»

Чугайнов: «Если «Локомотив» проиграет ЦСКА, то потеряет шансы на чемпионство»

15 апреля 2016, 18:04
6

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Команды находятся в верхней части таблицы, фаворита нет. Если «Локомотив» проиграет, то с мечтой о чемпионстве придется расстаться до следующего сезона.

Тревожит встреча с «Крыльями», но определенные выводы тренеры и футболисты должны были сделать. Тот же ЦСКА – с «Зенитом» провели неяркий матч, а в ворота «Мордовии» залетело все, что можно было. За неделю все может измениться. Думаю, что игра будет ничейной – 1:1», – заявил Чугайнов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Чугайнов Игорь
Комментарии (6)
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OOOVVV.
1460739979
Будет сделано как сказано,Локо проиграет.
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Merovingen
1460740119
Хз, после продажи Ниассе сразу стало ясно, что ничего хорошего в новом году Локо не ожидает.
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OOOVVV.
1460740452
А шансы при такой игре на чемпионство у Локо есть?
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Merovingen
1460745195
По-твоему без нападения можно хорошо играть?
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APchelov
1460757836
Смешной этот Чугайнов))) Можно подумать, ничья оставит шансы. Локомотив и чемпионство пока что несовместимы
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rubinovyi2
1460786636
Да Паровозы давно их потеряли.
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