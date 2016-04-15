Чугайнов: «Если «Локомотив» проиграет ЦСКА, то потеряет шансы на чемпионство»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Команды находятся в верхней части таблицы, фаворита нет. Если «Локомотив» проиграет, то с мечтой о чемпионстве придется расстаться до следующего сезона.

Тревожит встреча с «Крыльями», но определенные выводы тренеры и футболисты должны были сделать. Тот же ЦСКА – с «Зенитом» провели неяркий матч, а в ворота «Мордовии» залетело все, что можно было. За неделю все может измениться. Думаю, что игра будет ничейной – 1:1», – заявил Чугайнов.