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    Соснин: «Одиннадцатое место в чемпионате России – провал для «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Антон Соснин накануне матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» дал понять, что многие игроки бело-голубых недовольны текущим положением команды в турнирной таблице.

    – Турнирное положение «Динамо» сейчас не может обрадовать. В дни поражений всегда раздаются отдельные голоса о безволии. Что можете сказать об этом, зная ситуацию изнутри?

    – Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что равнодушных в команде нет. Ни на матч, ни на одну тренировку никто не выходит отбывать номер. Это наша работа, наша репутация. У кого-то получается лучше сыграть, у кого-то хуже, могут быть ошибки, но бьются все. Хотя, конечно, мы сами не меньше болельщиков недовольны теми результатами, которые показываем.

    Да, всем известны сложности в клубе, связанная с этим перестройка команды, практически весь состав поменялся, но все равно для «Динамо» одиннадцатое место – это провал. При этом в моей карьере была ситуация гораздо хуже. На «Крылья» осенью 2010-го едва ли уже не махнули рукой, отправляя в первую лигу, а команда сумела выкарабкаться. «Динамо» переживает тяжелый год, но я уверен, что все будет хорошо. Впереди еще семь туров. Нужно побыстрее обезопасить себя от стыковых матчей, чтобы не доводить дело до нервотрепки на финише.

    – Ближайший матч у вас с «Крыльями». От той команды, в которой вы выступали, еще что-то осталось?

    – Несколько человек еще играют: Корниленко, Цаллагов, Таранов, мой друг Паша Яковлев – крестный моей дочки. Но в целом команда совершенно другая – с другой философией игры, тактикой, главным тренером. «Крылья» действуют от обороны, взломать оборонительные редуты будет непросто. Но легко на финише чемпионата ни с кем не может быть – настала пора решающих матчей.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.04.2016 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 15 апреля 2016, 21:17

      Да уж, хуже не куда.

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