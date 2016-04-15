Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится сегодня в 12:30

В пятницу, 15 апреля, в 12:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16. В ней примут участие следующие клубы:

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Реал» (Испания)

Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено: клубы не будут делиться на «сеяные» и «несеяные», а испанские команды не будут разведены по разным парам. Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная игра пройдет 28 мая в Милане.

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