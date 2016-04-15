Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится сегодня в 12:30

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится сегодня в 12:30

15 апреля 2016, 08:27
12

В пятницу, 15 апреля, в 12:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16. В ней примут участие следующие клубы:

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Реал» (Испания)

Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено: клубы не будут делиться на «сеяные» и «несеяные», а испанские команды не будут разведены по разным парам. Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная игра пройдет 28 мая в Милане.

Опрос: кто выиграет Лигу чемпионов?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Атлетико Бавария Манчестер Сити Реал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1460700676
Даёшь оба полуфинала в Мадриде!
Ответить
Parham
1460701165
ПРОГНОЗ: «Атлетико»-«Манчестер Сити» «Бавария»-«Реал»
Ответить
ReFa63
1460701507
Хочу СИТИ - АТЛЕТИКО РЕАЛ-БАВАРИЯ
Ответить
Lexa_Lexa
1460703044
Финал Сити-Бавария!
Ответить
BarcelonianDestroyer
1460703190
Атлетико-Баврия,Сити-Реал(Бавароты,Реал);Сити-Бавария,Атлетико-Реал(Бавария,Атлетико);Реал-Бавария,Сити-Атлетико(Бавария,Атлетико)
Ответить
woyser
1460703965
Атлетико - МС; Бавария - Реал. Финал: МС - Реал.
Ответить
Sergej-74
1460704507
атлетико-реал,бавария-мс
Ответить
samara94
1460708374
Бавария атлетико
Ответить
ljrljr0505
1460711386
бавария-реал, атлетико-МС ФИНАЛ: Реал-Атлетико
Ответить
Дон-Батя
1460711924
Реал-МС, Бавария-Атлетико!)) Финал: МС-Бавария! МС-Чемпион!!!
Ответить
Главные новости
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
4
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
8
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Все новости
Все новости
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+