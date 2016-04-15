Клопп: «После такого матча каждый болельщик может сказать: «Футбол – классная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими первыми впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (4:3), победа в котором подарила красным путевку в полуфинал турнира.

«Это сложно объяснить. Изумительная, чудесная игра на «Энфилде». Стоит признать, она была несколько странной.

Когда мы выпустили на поле Даниэля Старриджа и Джо Аллена, мы дали понять им, что собираемся показать характер. Меня не волновал результат, важно было проявить характер, но нам удалось гораздо большее. Это и есть европейский футбол в лучшем своем проявлении. В это все сложно поверить. Мои поздравления всем парням.

Думаю, это матч, после которого все фанаты, что дортмундские, что ливерпульские могут сказать: «Футбол – классная игра», – отметил Клопп.