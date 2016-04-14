Гендиректор «Алании»: «Надеемся, что Осетия не останется без профессионального футбола»

Генеральный директор «Алании» Роберт Дамбегов рассказал о финансовом положении дел в клубе. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что работники владикавказской команды не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев.

«Вопрос решается: ищем спонсоров, пути выхода из этого кризиса. Извините, пока ничего не могу сказать больше. Пусть будет это клубным секретом. Скажу так – все обо всем, о всех проблемах клуба знают, а дальнейшая судьба... Ну надеемся. Как говорится, надежда умирает последней. Пока у нас настроение такое, что доигрываем чемпионат, а там дальше видно будет. Надеемся, что осетинский футбол не останется без профессионального футбола. Это нерядовой бренд, поэтому здесь надеемся, что все нормализуется», – отметил Дамбегов.

После 19 туров «Алания» занимает предпоследнее 13 место в турнирной таблице зоны «Юг» ПФЛ, имея в своем активе 16 очков.