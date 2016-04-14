Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все матчи Евро-2016 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире

    Пресс-служба «Матч ТВ» опубликовала заявление, в котором рассказывается о планах на время проведения Евро-2016. Так, турнир будет показан в полном объеме и прямом эфире. Половина матчей будет транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

    «Субхолдинг «Матч», включая тематические спутниковые телеканалы, будет показывать Евро-2016 в полном объеме.

    Абсолютно все матчи главного футбольного турнира этого лета можно будет увидеть в прямом эфире. Кроме того, около половины игр чемпионата Европы будут показаны на федеральном общедоступном канале «Матч ТВ».

    Во время Евро-2016 запланированы ежедневные специальные программы, посвященные европейскому первенству, будут работать студии в Москве и Париже. Качественный и профессиональный комментарий, грамотный анализ любого спортивного события является для нас одним из главных приоритетов.

    Мы не можем себе позволить разбрасываться лучшими силами и приняли решение оставить за собой право на эксклюзивную работу наших комментаторов во время Евро-2016», – говорится в заявлении.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 15 апреля 2016, 09:58

      Ну а кто ещё должен освещать крупнейшие спортивные соревнования.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 апреля 2016, 09:24

      Что же игры РФПЛ показывают 1-2 игры в неделю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 14 апреля 2016, 21:44

      НХЛ, ЕВРО, ОЛИМПИАДА. Бабло рекой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 апреля 2016, 20:34

      Значит есть бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 14 апреля 2016, 19:16

      Отлично!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11