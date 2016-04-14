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    «Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

    Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки.

    «Были разговоры о сумме 30-35 млн евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом.

    Клуб объяснил агенту Витселя, что хочет продлить контракт с футболистом. Витсель не может стоить условную сумму денег вроде 16-25 млн евро.

    У него такие же, как и у Халка отступные – 100 млн евро. Но это сумма отступных. Есть адекватные деньги. Мы посмотрим, какая будет ситуация, какой клуб, какие деньги, сразу ли заплатят», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2016 18:22
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 15 апреля 2016, 09:01

      летом уйдет на халяву и тогда бомжи будут логти кусать им не привыкать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 15 апреля 2016, 00:54

      Надо продовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 апреля 2016, 00:04

      Маловато будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      max81 14 апреля 2016, 23:06

      он не стоит таких денег максмум 15

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      psyoneek21074 14 апреля 2016, 22:35

      да надо было уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 14 апреля 2016, 22:12

      ну и правильно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 апреля 2016, 22:05

      больше таких предложений не будет))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 апреля 2016, 22:04

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 апреля 2016, 21:57

      Да уж.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      dundars 14 апреля 2016, 20:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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