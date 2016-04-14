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    Стеванович: «Гордеев ушел, потому что у нас не платят»

    Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович считает, что бывший наставник Андрей Гордеев покинул команду из-за проблем с финансированием. Долги клуба перед игроками составляют более трех месяцев.

    «Нам никто ничего не объяснял. В четверг, за два дня до игры с ЦСКА, Гордеев еще проводил занятие, но уже была информация, что его не будет. Тренер сказал: «Я не хочу совершать такую же ошибку, какую уже совершал в Новосибирске». Мы так и не поняли, о чем он говорил. В пятницу перед тренировкой нас собрали, Гордеев просто сказал, что уходит. Объяснил так: «Если останусь, буду обманывать и себя, и вас. Не могу больше выполнять эту функцию».

    Я не знаю, нет информации. Ничего не утверждаю, но мне кажется, Гордеев ушел, потому что у нас не платят. Мне сейчас должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года. Сказали, что до 15 апреля решат вопрос с премиальными за прошлый год, плюс дадут одну зарплату. А до 25-го числа выдадут еще одну. Верится с трудом, потому что задержка зарплаты на два-три месяца происходит постоянно с начала сезона», – сказал Стеванович.

    «Мордовия» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками после 23 матчей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2016 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Reets 14 апреля 2016, 13:20

      А где сейчас платят, в Зените? У остальных поголовно задержки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Дело в другом, мне кажется. Что-то похожее было с Гончаренко в Урале.

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