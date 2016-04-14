L’Equipe: 68% опрошенных не хотят видеть Бензема в составе сборной Франции

Известное французское спортивное издании L’Equipe провело опрос среди болельщиков с целью узнать, что они думают об исключении нападающего «Реала» Карима Бензема из состава сборной Франции.

Согласно итогам опроса, мнение 68% читателей совпало с решением Федерации футбола страны об отстранении игрока от участия на домашнем чемпионате Европы в составе французской команды. Всего в голосовании приняли участие более 150-ти тысяч человек.

Напомним, сегодня Бензема в своем Twitter заявил, что не попал в заявку французов на континентальное первенство.