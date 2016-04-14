Дмитрий Комбаров: «В карьере были трудные моменты, но о том, чтобы закончить с футболом, никогда не думал»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что не испытывает полного удовлетворения от своей карьеры, так как пока не смог завоевать ни одного титула. Тем не менее, игрок отметил, что будь у него возможность вернуться назад и что-либо поменять, он бы все равно оставил все на своих местах.

– Если говорить о вашей карьере в целом, насколько вы ею довольны?

– Хотелось бы что-то выиграть, и тогда был бы доволен.

– Можете вспомнить самые яркие положительные моменты в ней и самые тяжелые?

– 2012-й год был для меня самый положительный. По версии болельщиков был признан лучшим игроком команды в сезоне, впервые получил вызов в сборную, да и забивал тогда много. Трудные моменты? Они связаны с тем, когда не достигаешь поставленной цели или чувствуешь, что у тебя что-то не клеится в игре. Но таких моментов, когда думаешь о том, чтобы закончить с футболом – такого, конечно, не было.

– Если вернуться на какое-то время назад, что бы вы изменили?

– Не знаю. Наверное, не стал бы ничего менять.

– Задумывались о том, с чем свяжете жизнь по окончании карьеры?

– Еще рано об этом думать. Да, посещали такие мысли, есть очень много вариантов, но определяться с ними надо будет лет через пять-шесть-семь. А сейчас еще рано.