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  • Дмитрий Комбаров: «В карьере были трудные моменты, но о том, чтобы закончить с футболом, никогда не думал»

Дмитрий Комбаров: «В карьере были трудные моменты, но о том, чтобы закончить с футболом, никогда не думал»

14 апреля 2016, 00:40

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что не испытывает полного удовлетворения от своей карьеры, так как пока не смог завоевать ни одного титула. Тем не менее, игрок отметил, что будь у него возможность вернуться назад и что-либо поменять, он бы все равно оставил все на своих местах.

– Если говорить о вашей карьере в целом, насколько вы ею довольны?

– Хотелось бы что-то выиграть, и тогда был бы доволен.

– Можете вспомнить самые яркие положительные моменты в ней и самые тяжелые?

– 2012-й год был для меня самый положительный. По версии болельщиков был признан лучшим игроком команды в сезоне, впервые получил вызов в сборную, да и забивал тогда много. Трудные моменты? Они связаны с тем, когда не достигаешь поставленной цели или чувствуешь, что у тебя что-то не клеится в игре. Но таких моментов, когда думаешь о том, чтобы закончить с футболом – такого, конечно, не было.

– Если вернуться на какое-то время назад, что бы вы изменили?

– Не знаю. Наверное, не стал бы ничего менять.

– Задумывались о том, с чем свяжете жизнь по окончании карьеры?

– Еще рано об этом думать. Да, посещали такие мысли, есть очень много вариантов, но определяться с ними надо будет лет через пять-шесть-семь. А сейчас еще рано.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
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