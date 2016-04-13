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    Дмитрий Комбаров: «Задача на Евро-2016 – выход из группы, а дальше нужно дойти до полуфинала»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего летом чемпионата Европы во Франции, отметив, что национальная команда может добраться до полуфинальной стадии турнира. Напомним, что россияне сыграют в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

    Какие ожидания у вас от предстоящего во Франции чемпионата Европы?

    – Я думаю, команда у нас хорошая, вполне по силам справиться с теми задачами, которые перед нами будут ставиться. Только позитивный настрой: ехать с мыслями о том, чтобы выполнить задачу, как минимум. А дальше уже, возможно, что-то большее получится. У нас сбалансированная команда, которая знает и понимает, что от нас требуется. И тренерский штаб доносит это очень доходчиво. Я думаю, в этом плане наша сила.

    При каких условиях вы можете назвать этот чемпионат успешным?

    – Минимум – выход из группы. А дальше уже, я думаю, до полуфинала надо дойти. Как говорится, аппетит растет во время еды.

    А по личным достижениям?

    – В первую очередь, конечно, играть и показывать хорошую игру, отдавать пасы голевые, по возможности – забить гол.

    Какая была ваша реакция, когда вы узнали соперников сборной России по Евро-2016?

    – Спокойно отнесся, не было ни восторга, ни противоположных эмоций. Интересная группа. С Англией сборная России уже играла, но я тогда в этих матчах не принимал участия. Будет интересно.

    Источник: Интерфакс

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    13.04.2016 22:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 апреля 2016, 06:10

      рано об этом говорить

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 апреля 2016, 23:57

      хорошо бы дойти....

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 апреля 2016, 23:20

      Повторите 2008, вам все простят.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 апреля 2016, 22:52

      Задача - не опозориться!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 апреля 2016, 22:49

      Интересно,он и правда верит в это или прикалывается?

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 апреля 2016, 22:35

      Полуфинал ему подавай, из группы хоть бы вышли

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