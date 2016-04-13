Истрати: «Мунтяну не получал предложений от «Мордовии»

Агент Доринела Мунтяну Леонид Истрати заявил, что румынский специалист пока не получал никаких официальных предложений возглавить «Мордовию». Напомним, сегодня появилась информация о его возможном возвращении в саранский клуб, который он возглавлял в 2012-2013 годах..

«Хочется, чтобы «Мордовия» спаслась при любом тренере. Официального предложения от клуба Доринелу Мунтяну пока не получал.

Как только будет сформулирован запрос, мы его рассмотрим и, скорее всего, примем. У Мунтяну есть один вариант с греческим клубом – будем принимать решение», – сказал Истрати.