Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Истрати: «Мунтяну не получал предложений от «Мордовии»

    Агент Доринела Мунтяну Леонид Истрати заявил, что румынский специалист пока не получал никаких официальных предложений возглавить «Мордовию». Напомним, сегодня появилась информация о его возможном возвращении в саранский клуб, который он возглавлял в 2012-2013 годах..

    «Хочется, чтобы «Мордовия» спаслась при любом тренере. Официального предложения от клуба Доринелу Мунтяну пока не получал.

    Как только будет сформулирован запрос, мы его рассмотрим и, скорее всего, примем. У Мунтяну есть один вариант с греческим клубом – будем принимать решение», – сказал Истрати.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11