Фабрегас: «Самые техничные футболисты? Месси, Неймар, Глеб»

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями об игре в футбол в раннем возрасте, а также назвал самых техничных игроков, против которых ему приходилось выступать.

– В каком возрасте вы впервые начали играть в мяч?

– У нас есть видеокассета с записью, где я играю в своeм первом школьном турнире в четырехлетнем возрасте. Но это был именно турнир. Впервые начал играть в мяч? Подозреваю, это случилось, когда я научился ходить.

– Сколько лет вам было, когда вы впервые начали чеканить мяч?

– Я начинал отрабатывать чеканку мяча на воздушных шарах. Это был футбольный трюк, который я начал понемногу изучать. Затем я начал использовать футбольный мяч, но точно не вспомню, когда именно это было. Вероятно, мне было где-то около четырeх лет.

– Над какими элементами мастерства вы работали в детстве усерднее всего?

– Практически ничего такого не было. Я всегда хотел организовывать результативные атаки. Я никогда не был эгоистичным в игре и всегда старался отдать передачу партнeрам.

– Какой технический элемент, увиденный вами в игре, поразил больше всего?

– Вероятно, Роналдо. Бразильский Роналдо. Он начал делать бисиклету и эластико вскоре после того, как его подписала «Барселона».

- Назовите самого техничного игрока не из «Челси», с кем или против кого вам приходилось выступать?

– Месси, Неймар… Александр Глеб был очень техничным футболистом. Деннис Бергкамп, Тьери Анри. Таких футболистов было множество.