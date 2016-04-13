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Фабрегас: «Самые техничные футболисты? Месси, Неймар, Глеб»

13 апреля 2016, 17:55
5

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями об игре в футбол в раннем возрасте, а также назвал самых техничных игроков, против которых ему приходилось выступать.

– В каком возрасте вы впервые начали играть в мяч?

– У нас есть видеокассета с записью, где я играю в своeм первом школьном турнире в четырехлетнем возрасте. Но это был именно турнир. Впервые начал играть в мяч? Подозреваю, это случилось, когда я научился ходить.

– Сколько лет вам было, когда вы впервые начали чеканить мяч?

– Я начинал отрабатывать чеканку мяча на воздушных шарах. Это был футбольный трюк, который я начал понемногу изучать. Затем я начал использовать футбольный мяч, но точно не вспомню, когда именно это было. Вероятно, мне было где-то около четырeх лет.

– Над какими элементами мастерства вы работали в детстве усерднее всего?

– Практически ничего такого не было. Я всегда хотел организовывать результативные атаки. Я никогда не был эгоистичным в игре и всегда старался отдать передачу партнeрам.

– Какой технический элемент, увиденный вами в игре, поразил больше всего?

– Вероятно, Роналдо. Бразильский Роналдо. Он начал делать бисиклету и эластико вскоре после того, как его подписала «Барселона».

- Назовите самого техничного игрока не из «Челси», с кем или против кого вам приходилось выступать?

– Месси, Неймар… Александр Глеб был очень техничным футболистом. Деннис Бергкамп, Тьери Анри. Таких футболистов было множество.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Фабрегас Сеск Глеб Александр
Комментарии (5)
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nim-
1460564921
«Месси, Неймар, Глеб». Кто-то тут лишний, мне кажется. И их даже двое.
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koli4ka
1460567922
Шо есчё за Хлеб? а ну тот, синий-синий-синий, друган сычёва?Правда бисиклету в его исполнении не помню. Сэск
Ответить
XAPAKTEP_
1460571032
Хто таки Хлеб?
Ответить
ManUtd Ismailov
1460582600
Ппц 3коммента, а из них двое не знают кто такой Александр Глеб
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Wiskey
1460582925
Глеб арсеналовчкого периода был одним из лучших полузащитников мира!!
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