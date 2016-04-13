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    Защитник «Кубани» Аподи: «Гол в ворота «Спартака» – самый красивый в карьере»

    Защитник «Кубани» Аподи поделился впечатлениями от гола, который он забил в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    «Пробить – первое, что пришло в голову, так как находился немного впереди защитника. Очень рад, что получился такой красивый гол. Обещал станцевать после первого мяча за «Кубань», но забыл. Надеюсь, ещe будет такая возможность. Думаю, на гол года претендовать не буду. Но лично для меня этот мяч стал самым красивым в карьере.

    В этом матче любая команда могла победить. У нас были две неплохие возможности забить третий мяч, у «Спартака» тоже возникали моменты. Если бы кто-то победил, это не стало бы неожиданностью. Играть со «Спартаком» было интереснее всего в России. Эта команда и сама играет, и сопернику дает. Там в атаке собраны классные футболисты», – отметил Аподи.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2016 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Reets 13 апреля 2016, 17:56

      Ух... Хорошо мячик на ногу лег. Красава.

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