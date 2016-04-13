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    Слуцкий: «Для ЦСКА матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил важность предстоящего поединка с «Локомотивом» в рамках 24-го тура чемпионата России.

    – Не нужно никому объяснять, что значит для команды предстоящий поединок с «Локомотивом». Как армейцы готовятся к этой встрече?

    – Все нормально, у ребят хорошее, рабочее настроение, как и всегда. Тренировки проходят в штатном режиме. Матч, действительно, очень важный. Но неважных поединков у нас сейчас и быть не может.

    – Что скажете о нынешнем «Локомотиве"? Команда неожиданно для многих оступилась в Самаре...

    – «Локомотив» – команда, которая пытается действовать вторым номером. Наверное, и в игре с нами он будет стараться играть на контратаках. Железнодорожники очень хорошо обороняются, и в то же время в их составе есть кому атаковать. Поединок, еще раз отмечу, предстоит очень тяжелый. Неслучайно они идут в группе лидеров.

    – Можно ли сказать, что рекордная для клуба победа над «Мордовией» чуть добавила хороших эмоций, в частности, голы забили Еременко, Игнашевич?

    – Не могу сказать, что такие победы сильно влияют на самолюбие. Если только в индивидуальном плане. С этой точки зрения первые голы Романа Еременко в чемпионате и мяч Игнашевича, возможно, действительно пойдут им на пользу. Что же касается общей командной уверенности, она у нас и так на уровне.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.04.2016 15:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 20:26

      Матч будет не просто тяжелым, он будет просто решающим за чемпионство для коней...

      4
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > koli4ka 14 апреля 2016, 02:56

      скорей одним из решающих....сейчас каждый матч для каждой команды из 5ки вверху будет решающий...

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 18:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПРОВОДНИЦЫ ЧПОКНУТ КОНЕЙ)

      -12
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > REDWHITE_ 13 апреля 2016, 19:48

      ты лучше а своим мясом следи...

      8
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 апреля 2016, 18:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нада что бы калоеды напялили коней.

      -11
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Sergey Z 13 апреля 2016, 19:54

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      Пшёл вон Казёл.

      -10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 апреля 2016, 18:10

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      Опять 2:0. Опять дог.

      -5
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Zeff 13 апреля 2016, 18:39

      ты че тут сидишь? иди бабло зарабатывай хульку, а то в китай уедет и обратно скатитесь

      5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Zeff 13 апреля 2016, 19:49

      это кто там вякнул насчет договорняков?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ljrljr0505 13 апреля 2016, 20:09

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      У вас все игры такие.

      -4
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Zeff 14 апреля 2016, 17:12

      Кто бы говорил...

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