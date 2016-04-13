«Челси» согласен продать Оскара в «Ювентус» за 35 миллионов

Полузащитник «Челси» Оскар может покинуть лондонскую команду этим летом. Новый главный тренер «синих» Антонио Конте уже сообщил руководству клуба, что не нуждается в услугах 24-летнего футболиста.

Отмечается, что боссы «Челси» готовы продать игрока сборной Бразилии в «Ювентус», который давно заинтересован в хавбеке. Предполагаемая сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Оскар провел в составе «Челси» 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.