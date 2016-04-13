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«Челси» согласен продать Оскара в «Ювентус» за 35 миллионов

13 апреля 2016, 14:06
13

Полузащитник «Челси» Оскар может покинуть лондонскую команду этим летом. Новый главный тренер «синих» Антонио Конте уже сообщил руководству клуба, что не нуждается в услугах 24-летнего футболиста.

Отмечается, что боссы «Челси» готовы продать игрока сборной Бразилии в «Ювентус», который давно заинтересован в хавбеке. Предполагаемая сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Оскар провел в составе «Челси» 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Ювентус Оскар
Комментарии (13)
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enhtur
1460549434
на месте кого купить ???
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Chelsea 1997
1460550109
Нормальная сумма можно продать но как считает Конте?
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Chelsea 1997
1460550149
В этом сезоне не в форме как и все остальные
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BarcelonianDestroyer
1460550755
Если так то это хорошее усиление для Ювентуса он явно не будет лишним
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тигрик
1460551204
Сумма немного маловата по сегодняшним меркам
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bw17
1460552214
Погба продать и купить Оскара, Кавани и доплатить за Морату..
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Kano
1460556042
Оскара + 35 млн, и в обратном направлении Погба.
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Zubo
1460556274
В Зенит его неплохой вариант только подкормить немного
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diadushka
1460711942
Вроде бы Мхитаряна собирались покупать??? Если так, тогда зачем им Оскар?
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АнтонзаЮве
1460876790
Значит Погба уходит...
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