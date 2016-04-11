«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по Маноласу

Защитник «Ромы» Костас Манолас оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что представители манкунианцев встречались с агентом футболиста для обсуждения возможного трансфера. При этом «Рома» расставаться с Маноласом не хочет, поскольку в случае продажи игрока до 1 сентября нынешнего года половину трансферной суммы римляне должны будут выплатить «Олимпиакосу», за который защитник выступал ранее.

По информации источника, Маноласом интересуются также «Арсенал» и «Челси». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.