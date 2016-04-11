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    Веркаутерен: «Сегодня я доволен и ничьей»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» оценил результат матча 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

    «Мы всегда играем на победу, но могу сказать, что я сегодня я доволен и ничьей. Игра была хорошей, но жаль, что не забили, хотя имели возможности. Доволен игрой и духом команды, а также тем, как мы боролись. Наша старая проблема – реализация.

    Но надо отметить, что сегодня мы играли против команды, ведущей борьбу за самые высокие места. Несмотря на это, мы играли против них нормально, особой разницы не было видно», – сказал Веркатутерен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 апреля 2016, 20:28

      Не игра а мучение какое то было !

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