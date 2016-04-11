Агент: «Рыбус интересен нескольким европейским клубам»

Роман Орещук, представляющий вместе с агентом Мариушем Пекарски интересы хавбека «Терека» Мацея Рыбуса, рассказал о заинтересованности в услугах польского игрока со стороны европейских клубов.

«Варианты есть, но клубы называть сейчас неправильно. Есть предложения из Англии, Франции, Испании, Германии, других стран. Работа идет, но выбор стоит за самим Рыбусом», – сказал Орещук.

В текущем розыгрыше РФПЛ Рыбус провел 21 встречу, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.