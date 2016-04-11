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    К игре с «Амкаром» «Мордовию» будет готовить Мустафин

    К матчу 24-го тура РФПЛ против «Амкара» «Мордовия» буде готовиться под руководством Марата Мустафина. Об этом сообщил пресс-атташе саранского клуба Виталий Лаптев.

    «На данный момент Марат Мустафин продолжает исполнять обязанности главного тренера. Сегодня в 18:30 состоится запланированная тренировка к матчу с «Амкаром». Собрания, которое было запланировано на понедельник, сегодня не будет», – сказал Лаптев.

    Напомним, что накануне поединка прошлого тура с ЦСКА «Мордовию» покинул главный тренер Андрей Гордеев, сославшись на семейные обстоятельства.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 16:32
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