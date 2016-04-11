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    Горшков: «Психологический груз на Дзюбу повесили журналисты»

    Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями насчет игры форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который в поединке 23-го тура против «Амкара» (2:0) оформил свой сотый гол в карьере.

    – Первый гол стал юбилейным для Артeма Дзюбы. Ожидали такой феерии от него в этом сезоне?

    – В принципе, он вписался в команду и стал основным игроком в «Зените», несмотря на то, что были опасения в момент его перехода. Однако ему удалось найти взаимопонимание с партнерами, он играл полезно, забивал нужные мячи, даже когда не показывал красивой игры. Рядом с ним исполнители хорошего класса, часто отдают ему передачи, создают моменты, он отвечает взаимностью. Всe это позволяет «Зениту» больше времени проводить в атаке, создавать возможности для взятия ворот. Тем не менее хочется от него большего в атаке.

    – Теперь после снятия психологического груза в преддверии сотого мяча у Дзюбы в плане реализации должно лучше пойти?

    – Я не думаю, что был груз – его журналисты на Артeма повесили.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.04.2016 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 апреля 2016, 17:10

      Он уже "поимел" Кубань...Получил такую ответку... Спартак бьет бес в ребро...)) Без обид...

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