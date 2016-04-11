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    Начальник молодежки «Анжи»: «Каждый молодой игрок, попадавший в основу, оставлял себе только 35% от премиальных»

    Начальник молодежной команды «Анжи» Гамаль Османов отреагировал на высказывание экс-полузащитника махачкалинского клуба Шарифа Мухаммада от том, что он был вынужден отдавать 70% от заработанных премиальных тренеру команды.

    Правда, что часть премиальных, которые получали игроки молодежки, попадавшие в заявку на матчи основы в 2011-2012 годах, отдавали вам для распределения между другими футболистами молодежной команды?

    – Да, это факт. Мы заранее обговорили этот момент. Футболисты, руководство клуба были в курсе. Зарплаты-то в молодежке небольшие. Деньги отдавал не только Шариф, но и другие.

    Какую часть премиальный игрок отдавал на нужды молодежной команды?

    – По-разному. Если попадали на ничью – сумма одна. В случае победы – другая. Примерно 35 процентов себе оставляли. Остальное раздавали футболистам молодежки.

    Говорят, что получалось 7 тысяч рублей на человека. Порядок цифр такой, в районе 10 тысяч рублей?

    – Иногда и 20 выходило. Но точно сейчас сказать не могу, много времени прошло.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      ил бади 11 апреля 2016, 20:27

      за миллионы евро покупать игроков (это,о жирков и тд.) и платить нечем молодежке? бред . беспонтовая отмазка!

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