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Бурлак: «Обид на «Локомотив» не держу»

11 апреля 2016, 10:34
1

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак признался, что относится к «Локомотиву» с любовью, так как этот клуб дал ему путевку в большой футбол.

«Проблем с уверенностью в своих силах у меня не было никогда. Знаю как свои сильные, так и слабые стороны. В «Крыльях» мне доверяют, дают постоянную игровую практику. Это для меня очень важно.

«Локомотив» – это команда, которая меня воспитала и дала дорогу в большой футбол. Провел там 10 лет. Поэтому к «Локо» отношусь с любовью. Пусть на меня не обижаются болельщики «Крыльев». Знаю об их отношениях, но прошу понять меня. С кем поддерживаю связь? Ушел из «Локомотива» два года назад, но состав по большому счету не изменился. Теснее всего общаюсь с Ренатом Янбаевым и Владом Игнатьевым, но прекрасно знаю всех игроков и персонал клуба.

Ведран Чорлука по своим игровым и внутренним человеческим качествам всегда был в «Локо» лидером номер один. Неспроста он является капитаном команды. Также выделю Александра Самедова, Виталия Денисова. Могу назвать многих. По сути, в каждой линии у «Локомотива» есть свой заметный лидер.

В «Крыльях» сейчас целая плеяда игроков, так или иначе связанных с «Локомотивом": Чочиев, Габулов, Лобанцев. Думаю, что у всех остались хорошие воспоминания об этой команде. Обид никто не держит. Ну а вообще большой плюс, что так много ребят оказались знакомы между собой до «Крыльев». В плане адаптации мне, например, это очень помогло. Чочиева помню еще по интернату «Локо». С Габуловым пересекались уже в дубле», – рассказал Бурлак.

Матч 23-го тура «Крыльев Советов» и «Локомотива» состоится в понедельник, 11 апреля, в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Локомотив Бурлак Тарас
Комментарии (1)
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iuda
1460381693
Да засади им пару голов и пусть они не обижаются
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