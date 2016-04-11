«Манчестер Сити» не может договориться с «Боруссией» о трансфере Гюндогана

Дортмундская «Боруссия» рассматривает предложения о продаже полузащитника Илкая Гюндогана. Наибольшую активность в этом вопросе проявляет «Манчестер Сити». Проблема заключается в оценке суммы трансфера. Англичане готовы заплатить за Гюндогана 35 миллионов евро, тогда как «Боруссия» требует 45 миллионов.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с немецким клубом и через год может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что сам Гюндоган уже согласовал детали личного контракта с «Сити», по которому его годовая зарплата составит 6 миллионов евро после вычета налогов.