Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «В таком коллективе грех не забивать много»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что стал задумывать о попадании в «Клуб 100» летом прошлого года.

    «Если сравнить ощущения от первого гола и от сотого, то они примерно схожи. В первую очередь тем, что эти голы – долгожданные. Мне кажется, каждый футболист сначала хочет забить свой первый гол, а затем начинает думать, как попасть в «Клуб 100». Очень рад, что мне это удалось.

    Еще в детстве наметил себе такую цель. Тогда это была мечта. А вот в 22-23 года всерьез поставил себе задачу. И даже подсчитывать начал, сколько необходимо хотя бы примерно забивать за сезон, чтоб до конца карьеры попасть в «Клуб 100».

    Наверное, летом прошлого года понял, что сотня от меня никуда не денется, когда мы ушли в отпуск после чемпионства «Зенита». В таком коллективе грех не забивать много. Главное, готовиться к играм и самому работать на команду», – признался Дзюба.

    Напомним, что Дзюба забил свой сотый гол в ворота «Амкара».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 апреля 2016, 10:58

      Тяжко не забить когда такие пасы раздают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 10:46

      Через чур любет себя хвалит бревно... в матчах с бенфикой увидел уже... если халк уйдет ту секунду на лавачку пойдешь... посов готовых неукого будет получать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > de bruyne 11 апреля 2016, 12:53

      Я "спартачей" влёт по орфографии определяю. С грамотой там полный завал!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Виталий1 11 апреля 2016, 13:45

      главное что он смысл донёс правильно))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Виталий1 11 апреля 2016, 14:51

      Да свиньи только языками чешут,позорники ищут проблему в Федуне,а у самих каждый год футболистов меняется по 2-3 человека,если просто суждено только вспоминать о прошлом им.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 апреля 2016, 10:23

      И все благодаря Халку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 апреля 2016, 09:30

      и все равно результативность у него низкая, больше запарывает убойных моментов, чем реализует их

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      travelSerg 11 апреля 2016, 09:09

      25 голов за сезон, + еще 8 матчей, а если в финал кубка выйдем + 3 матча на евро , так что :"впиед товарищи!" )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 11 апреля 2016, 08:41

      Федун ща обосрался........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 апреля 2016, 08:00

      Главное что б пас отдали а сам ты нуб

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11