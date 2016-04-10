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    Газзаев: «Пусть журналисты дадут Кобелеву поработать»

    Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал результаты и место в таблице «Динамо», отметив, что главному тренеру бело-голубых Андрею Кобелеву нужно дать возможность спокойно поработать.

    Напомним, в двух последних турах «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Краснодара» (1:4) и «Рубина» (1:4). На данный момент столичный клуб располагается на 11-м месте.

    «Согласен, что за результат всегда отвечает тренер, это даже не обсуждается. Сейчас у «Динамо» большие проблемы в обороне, но обороняются не только четыре человека, а вся команда. Поэтому и требования к игрокам должны быть, чтобы более ответственно подходили.

    Мне кажется, состав у «Динамо» неплохой – хорошая молодежь, опытные игроки. Конечно, болельщики ждут результата. Но я не думаю, что Кобелева нужно увольнять. Его надо оставить до конца сезона.

    Возглавить «Динамо"? Это невозможно, у меня сейчас совсем другие планы. Я за Кобелева, пусть он работает. Попросил бы журналистов дать ему поработать», – сказал Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2016 23:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 апреля 2016, 09:16

      Так оказывается Кобелева журналисты нанимали?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 11 апреля 2016, 04:06

      ЧЕРЧЕС И ЭТОТ СОСТАВ ЗАСТАВИЛ ИГРАТЬ....АМКАР БЫЛ СЛАБЕЙ ПО СОСТАВУ....МОЛОДЫМ ДОРОГУ А НЕ ПАГРЕБНЯКУ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 03:51

      Дай волю журналистам, они бы меняли тренеров после каждого провального матча

      0
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 11 апреля 2016, 00:44

      было бы с кем работать

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 11 апреля 2016, 00:15

      команда у него сыровата

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