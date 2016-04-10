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    Акинфеев: «Хочется выступать подольше, но понимаю, что рано или поздно это все закончится»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что хотел бы выступать на высоком уровне как можно дольше. Напомним, восьмого апреля стражу ворот красно-синих исполнилось 30 лет.

    «30 лет – это пока не рубеж, а всего лишь день рождения. Говорят, что человек до 30-ти и после – разный, но я считаю, что это глупо и неправильно. Сколько отведено богом, столько я и другие спортсмены будут играть.

    Понятно, что хочется выступать как можно дольше, но понимаю, что рано или поздно все это закончится», – сказал Акинфеев.

    Дебют вратаря в основном составе ЦСКА состоялся 29-го марта 2003-го года в матче 1/8 финала Кубка Премьер-лиги против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Свое 17-летие Акинфеев отпраздновал только через 10 дней.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.04.2016 19:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 апреля 2016, 00:12

      Может, оно и к лучшему?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 10 апреля 2016, 19:51

      Закончится на благо России.

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