Зидан: «Мы любим Данило, он хороший парень»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит проблемы в свисте болельщиков в адрес защитника Данило.

«Я доволен игрой команды, после такого я жду матча с «Вольфсбургом» с большим оптимизмом. Мы хотим, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали команду. Нам нужно будет ликвидировать дефицит в два мяча, но в трудный момент «Сантьяго Бернабеу» способен на многое.

Свист болельщиков в адрес Данило? Он профессионал и знает, что ему нужно делать. Мы его очень любим, он хороший парень», — заключил Зидан.