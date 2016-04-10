Болельщики «Эвертона» призвали Мартинеса покинуть команду

Во время матча «Уотфорд» — «Эвертон» (1:1) болельщики «ирисок» выразили недовольство результатами команды и потребовали отставки главного тренера клуба Роберто Мартинеса. Напомним, что в настоящий момент клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице.

Роберто Мартинес возглавил «Эвертон» в 2013 году после ухода Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед». До этого испанский специалист успешно тренировал «Уиган».