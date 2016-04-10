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    Болельщики «Эвертона» призвали Мартинеса покинуть команду

    Во время матча «Уотфорд»«Эвертон» (1:1) болельщики «ирисок» выразили недовольство результатами команды и потребовали отставки главного тренера клуба Роберто Мартинеса. Напомним, что в настоящий момент клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице.

    Роберто Мартинес возглавил «Эвертон» в 2013 году после ухода Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед». До этого испанский специалист успешно тренировал «Уиган».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 10 апреля 2016, 12:26

      Думаю стоит. Ведь состав не плохой у них. Тот же Ньюкасл оказался в такой ситуации из-за плохо тренера. Условный Покеттино мог бы был с ними выше, намного выше.

      1
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      Рейтинг: +11

      Xiler 10 апреля 2016, 12:09

      не стоит менять шило на мыло)

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 10 апреля 2016, 11:58

      Зачем смыcл?Мартинес хороший специалист

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