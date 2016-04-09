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    Кобелев: «Тренер всегда думает об отставке»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:4) ответил на вопрос о своей возможной отставке.

    «Тренер, когда подписывает контракт, всегда думает об отставке. Решать руководству. Никто не обещал легкий сезон. Никто не предполагал, что мы будем внизу, но все понимали, что сезон не будет легким.

    Извиняюсь перед болельщиками. Надо терпеть всем вместе. Все-таки, когда ребята бьются, болельщики это чувствуют. Одно дело винить за поражение, и другое дело – винить за нежелание играть. Я с себя вины не снимаю», – сказал Кобелев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2016 22:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 апреля 2016, 10:48

      Кобелев сам сказал, что состав хорошо укомплектован и готов бороться за самые серьезные задачи. В итоге "фшик". Увольнение тренера смотрится как никогда предсказуемо.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 10 апреля 2016, 09:32

      Кобелеву можно только посочувствовать.С молодыми пацанами придется повозиться. Вот только где - в Премьер-лиге или в ФНЛ?
      Ему нужно время.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 апреля 2016, 03:04

      "Динамо" играли как могли и желание победить чувствовалось, вот только так сложилось, что соперник был злее на игру и всё у него получалось

      0
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 10 апреля 2016, 01:47

      С таким составом сложно на что-то рассчитывать (

      0
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      Рейтинг: +653

      111Hunter111 9 апреля 2016, 23:33

      wdfe

      -1
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