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    Кобелев: «Начало первого тайма очень плохое. Так не годится»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:4).

    «Начало первого тайма очень плохое, не разобрались, хотя договаривались и знали, что «Рубин» очень много атакует с флангов. Но первые три мяча пропустили с флангов. Так не годится. Тяжело начинать игру, проигрывая в счете. Попытались вернуться, но в простой ситуации пропустили мяч.

    Во втором тайме перестроились и сыграли лучше. Моменты были, но надо забивать. Голы – самое главное в футболе. Если ты не забиваешь, то появляется ощущение, что плохо играешь, что у тебя ничего не получается», – сказал Кобелев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2016, 22:57

      Дьяков что то совсем раскосячился, надо его обратно к Бердыеву на переаттестацию.

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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 9 апреля 2016, 21:56

      когда он уже уйдет

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