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    Слуцкий: «К Натхо претензий никаких, равно как и к остальным»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после разгромной победы над «Мордовией» (7:1) в поединке 23-го тура РФПЛ похвалил игроков своей команды, отметив, что не ни к кому из них он имеет глобальных претензий.

    «Все ребята молодцы. Очень хорошо, что, забив несколько мячей, не бросили играть, а старались наращивать преимущество.

    Широков находится в нормальной форме, а кто играет или нет, решаем в зависимости от текущей ситуации, от соперника, от состояния игроков и так далее.

    Цауня и на сборах наигрывался на позиции левого защитника, и если бы не получил травму, именно он начал бы сезон на ней. Сейчас он поправился и вышел на это место. Да, кондиций еще не хватает, поэтому и попросил замену в концовке.

    Когда матч выигрывается с таким преимуществом, нет глобальных претензий ни к кому, в том числе к Бибрасу Натхо.

    Амир Натхо – молодой футболист, он имеет возможность тренироваться с основным составом. Но поскольку пока не дотягивает по уровню до игры в основе, получает практику во второй команде, что логично», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2016 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 10 апреля 2016, 10:09

      отыграли на отлично

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      Рейтинг: +2301

      baltika415 9 апреля 2016, 17:41

      7 штук натолкали какие тут претензии к команде. Еще бы их в дубль за пропущенный гол сослал.

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