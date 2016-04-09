Федерация футбола Бразилии ответила на просьбу «Барселоны» по Неймару

Федерация футбола Бразилии подтвердила, что ей пришло письмо из «Барселоны» с просьбой не вызывать Неймара на некоторые матчи сборной, и заявила, что рассчитывает на участие игрока во всех соревнованиях.

«Бразильская футбольная федерация в пятницу, 8 апреля получила письмо, подписанное президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу, в котором ясно излагалась позиция клуба по вопросу участия Неймара в Кубке Америки и Олимпийских играх. Клуб согласен отпустить игрока только на одно из этих соревнований.

Бразильская футбольная федерация сделает все возможное для того, чтобы Неймар сыграл и на Кубке Америки, и на Олимпиаде.

Неймар уже публично подтверждал, что хочет сыграть за сборную Бразилии на обоих турнирах, и мы рассчитываем, что он договорится с клубом», – сказано в заявлении организации.