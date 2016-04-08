Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» не хочет отпускать Неймара на Кубок Америки

    «Барселона» попытается уговорить Федерацию футбола Бразилии не привлекать нападающего Неймара к матчам за сборную на Кубке Америки.

    Клуб не имеет права воспрепятствовать вызову игрока в национальнуюю команду, однако каталонцы намерены написать письмо главе Федерации футбола Бразилии Карлошу Нунешу. В этом обращении, как сообщается, «Барселона» планирует объяснить, почему клуб не хочет, чтобы Неймар отправился со сборной в США, где пройдет континентальное первенство.

    При этом каталонцы не возражают против того, чтобы футболист сыграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11