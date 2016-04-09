Лодыгин: «Выиграли у принципиального соперника уверенно, сыграли на ноль»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о настроении команды после победы в матче 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

«Настроение отличное, чудесное. Вернулись в гонку, сыграли перед своими болельщиками дома. Выиграли у принципиального соперника, сделали это уверенно, сыграли на ноль.

Все чудесно, готовимся к следующему матчу, продолжать набирать очки. Каждый верит, что может выиграть все матчи. И мы, и ЦСКА.

Сейчас самое главное – продолжать играть так, как мы играли. Все вместе, каждый друг за друга, все знают, что делать на поле. Все выкладываются, чтобы получить результат.

Когда мы стремимся правильно сыграть, получается хорошая и правильная игра. Мало провалов, меньше ошибок. Думаю, это самое главное сейчас», – сказал Лодыгин.