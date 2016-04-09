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    Лодыгин: «Выиграли у принципиального соперника уверенно, сыграли на ноль»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о настроении команды после победы в матче 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Настроение отличное, чудесное. Вернулись в гонку, сыграли перед своими болельщиками дома. Выиграли у принципиального соперника, сделали это уверенно, сыграли на ноль.

    Все чудесно, готовимся к следующему матчу, продолжать набирать очки. Каждый верит, что может выиграть все матчи. И мы, и ЦСКА.

    Сейчас самое главное – продолжать играть так, как мы играли. Все вместе, каждый друг за друга, все знают, что делать на поле. Все выкладываются, чтобы получить результат.

    Когда мы стремимся правильно сыграть, получается хорошая и правильная игра. Мало провалов, меньше ошибок. Думаю, это самое главное сейчас», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.04.2016 00:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2016, 09:59

      Не учит жизнь зенитовцев. Надо им рты позашивать до лета

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 9 апреля 2016, 07:18

      )))

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