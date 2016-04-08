Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бурлак вернется в «Рубин» и постарается пробиться в основу

    Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника «Рубина» Тараса Бурлака, на данный момент выступающего за «Крылья Советов», рассказал о планах российского игрока.

    «Текущее арендное соглашение Тараса Бурлака с «Крыльями Советов» истекает летом 2016-го, и он в любом случае вернeтся в «Рубин» — к своему фактическому работодателю. Знаю, что Тарас намерен доказать свою состоятельность именно в казанском клубе, ему нравится «Рубин», и он хочет играть в основе. Сам Бурлак и многие в Казани довольны действиями руководства клуба и хотят в нем играть. Тарас поедет с «Рубином» на сборы с намерением доказать свою нужность клубу, а там уже будет видно», – сказал Пушкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2016 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 8 апреля 2016, 23:28

      Иди лесом, Буратино! Кому ты нужен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11