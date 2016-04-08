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    Карпин: «У меня пока ничего не получилось в «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин считает, что «КАМАЗу» повезло сыграть с его командой вничью в матче 30-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что «КАМАЗ» сравнял счет на последней минуте (1:1).

    – В принципе все было под контролем. Опасности у наших ворот почти не было. А в конце так попасть, конечно… Игрок соперника, наверное, забил первый и последний мяч.

    Можно свалить на невезение. «Торпедо» заслуживало победу, но это футбол. Соперник еще тысячу раз так ударит и не попадет.

    – Вы уже почти год у руля «Торпедо». Что вам удалось сделать за это время, а что – не совсем?

    – Видимо, еще пока ничего не получилось, глядя на то место, на котором идем. Рановато говорить, что что-то получилось.

    Источник: ФНЛ

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    08.04.2016 09:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 апреля 2016, 11:38

      "Каждый мнит себя стратегом"...
      Вероятно, Карпин мечтал повторить Одиссею Бескова, ну или хотя бы Построить Игру...
      Увы, для этого всего лишь нужно быть Тренером, а не просто своим парнем в команде, пусть даже амбициозным. Когда же амбиции не соответствуют уровню мастерства или таланта, они будут только мешать достижению цели.

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      Рейтинг: +281

      serhz 8 апреля 2016, 12:14

      Ничего -через 2-3-года Торпедо будет снова выходить из зоны Юг в ФНЛ. Если только Спартак опять Карпина не переманит.

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      Рейтинг: +82

      KELT88 8 апреля 2016, 09:38

      Эх, Валера, Валера.....

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