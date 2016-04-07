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    Озбилиз: «Нужно быть реалистами: времена, когда «Спартак» что-то выигрывал, остались позади»

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за «Райо Вальекано», поделился мнением о долгой серии красно-белых без выигранных трофеев. Напомним, цвета московского клуба хавбек защищал с 2013 по 2015 год.

    «В последний раз «Спартак» был чемпионом больше десяти лет назад. Нужно быть реалистами и понимать: те времена позади. У «Спартака» есть талантливая молодежь, которой нужно время, что вырасти. Если есть менеджмент и академия, значит, есть фундамент, на котором нужно строить что-то новое», – сказал Озбилиз.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2016 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +387

      Vizual 9 апреля 2016, 12:11

      Баран блеет,суперигрочишка :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 8 апреля 2016, 14:25

      Лучше бы ты в футбол играл по больше, а болтал по меньше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 апреля 2016, 06:28

      НО СКАЗАЛ ПРАВИЛЬНО.....ДЛЯ КОГО АКАДЕМИЯ РАБОТАЕТ?

      0
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