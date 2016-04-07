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    Мутко: «Никакого допинг-контроля у женской сборной России не было»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что в нескольких допинг-тестах игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.

    «Кто сообщил об этом, я не пойму? Не знаю, о чем разговор. Сборная России только первый день собралась, никакого допинг-контроля не было. Есть официальные процедуры, по плану.

    Я уже настолько устал это объяснять стране… Если даже это (допинг-тест) делается, делается официальными уполномоченными организациями. Британская организация UCAD ведет работу по забору допинг-проб в России. Если сегодня они планируют проверять какую-то сборную, забирают пробу. Но никто не может узнать об этом, только сам спортсмен! Вскрывается проба А, потом проба B, и только потом, когда следуют определенные санкции, это должно становиться достоянием гласности.

    Сейчас сборная заехала первый день на сбор в Новогорск, и я не понимаю, о чем сейчас разговор идет. Знаете, вот эти «из достоверных источников», «рядом с папой стоял» — какая-то чушь. Сейчас я разберусь. Может, я чего-то не понимаю, был на совещании, но, по моей информации, игроки приехали в сборную. Если они заехали и допинг-тест сдали, то результаты будут только через какое-то время», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2016 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      J IV 7 апреля 2016, 21:52

      Я бы на его месте уже бы давно послал всё к х... И спокойно на пенсии поливал бы цветочки в саду. Такое терпеть под сраку лет, да не за какие деньги. Здоровье не купишь.

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